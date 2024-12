Trabalhadores acusam empresa contratada pela VF-GOMES de atrasar salário em Novo Progresso; B&M Engenharia, diz que acusações não procedem

Foto: Reprodução | Funcionários relatam condições precárias e aguardam salários de fim de ano para retornar às suas cidades de origem.

Um grupo de 18 trabalhadores de uma empresa que pegou uma obra de mais de 27 milhões de reais em Novo Progresso, no sul do Pará, tem enfrentado situações delicadas devido à falta de pagamento de seus salários de fim de ano. Muitos deles são de outros estados e dependem do dinheiro para retornar às suas cidades de origem.

De acordo com relatos obtidos pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, os funcionários também denunciam diversas irregularidades trabalhistas, como o não pagamento do 13º salário, a quebra de contrato que inclui a recusa em pagar as rescisões contratuais, e condições de alimentação insalubres. Um dos trabalhadores afirmou que já encontraram até varejeiras na comida oferecida no alojamento (não mostrou provas).

“A alimentação é de péssima qualidade. Na festa de Natal, sequer tivemos comida. Foi preciso fazer uma vaquinha entre nós para conseguir comprar algo e celebrar a data”, relatou um dos trabalhadores. Eles estão abrigados em um alojamento improvisado nos fundos da rodoviária da cidade, em condições que também são motivo de queixa.

Os trabalhadores esperam uma solução por parte da empresa, mas até o momento, nenhuma resposta foi dada sobre os pagamentos e demais problemas relatados.

Enquanto isso, os trabalhadores continuam em Novo Progresso, aguardando o pagamento de seus direitos para seguir com seus planos de retorno às suas casas, enfrentando não apenas dificuldades financeiras, mas também o sentimento de abandono e desrespeito.

Empresa- A equipe do Jornal Folha do Progresso entrou em contato com representantes da empresa B&M ENGENHARIA, em Novo Progresso, e relatou que a empresa B&M ENGENHARIA, esta tomando a medidas cabíveis para provar as falsas acusações. Afirmou para a reportagem que as acusações não procedem, são inverdades, que a empresa preza pelos seus funcionários e mantém salários em dia. ” Único atraso neste caso última parcela do 13º que será pago até dia 31, outros encargos a empresa vai pagar no dia 7 de janeiro de 2025″, disse. Ainda conforme a empresa alguns funcionários estão forçando a empresa para serem demitido, sem justa causa, fato que não vai ocorrer,finalizou.



O jurídico da B&M ENGENHARIA, emitirá nota sobre o caso.

veja relatos no vídeo abaixo:

Trabalhadores sofrem com atrasos salariais em empresa contratada para obra na BR-163, em Novo Progresso | PA leia mais: https://t.co/DDQ2SrLd9H pic.twitter.com/zUDZZwPkg7 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 28, 2024

