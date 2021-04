Mulher oferecia as próprias filhas para sexo em troca de drogas

A acusada teria obrigado a filha a se relacionar com um traficante para conseguir entorpecentes (Foto:Reprodução) –

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (28) acusada de explorar sexualmente as filhas adolescentes em troca de vantagens. O caso foi registrado na delegacia da cidade de Fronteira, no Triângulo Mineiro. A denúncia foi feita por uma das garotas vítimas de exploração. “Ela nos relatou, e também ao Ministério Público, que a mãe estaria combinando atos de cunho sexual para ela em troca de vantagens fornecidas pelos exploradores”, informou o delegado Rafael Gomes, que conduz o caso.

“Tivemos informações de que a investigada submeteu as filhas a relações com um conhecido traficante em troca de entorpecentes, além de obter quantia em dinheiro de outros exploradores em troca de beijos e atos libidinosos diversos praticados contra as adolescentes”, relatou o delegado.

A acusada foi enviada para o sistema prisional e responderá por exploração sexual com base no artigo 218-B do Código Penal, que diz respeito a submeter menor de 18 anos à prostituição ou outra forma de exploração sexual. As adolescentes estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar da cidade.

Com informações do portal Estado de Minas

