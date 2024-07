Brasileiro de 21 anos é assassinado em Portugal por defender mulheres

(Foto: Reprodução/Facebook) | O imigrante brasileiro Keldeny Silva, de 21 anos, foi assassinado na região metropolitana de Lisboa após defender duas mulheres que estavam sendo incomodadas por um grupo em um bar.

Natural de Goiânia, Keldeny trabalhava há poucos meses no bar em Carcavelos, região praiana da capital repleta de brasileiros e próxima a Cascais.

Keldeny viu um grupo incomodar as clientes dentro do bar e interveio, segundo o jornal local “Cascais 24 horas”.

O grupo esperou que ele saísse por volta da meia-noite de terça-feira. Foi atacado enquanto esperava no estacionamento o carro chamado pelo aplicativo. Morreu no local.

Agredido pelas costas, foi golpeado por um homem com um objeto metálico. Caído, levou uma facada no pescoço.

Na madrugada daquele dia, o suposto assassino, um jovem português, se entregou à Guarda Nacional Republicana (GNR).

A investigação está sob a responsabilidade da divisão de homicídios da Polícia Judiciária (PJ), que apresentará o suspeito hoje no Tribunal de Justiça para interrogatório.

O brasileiro faria 22 anos em outubro. Ele morava com a irmã na região de Tires, nos arredores de Cascais.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2024/07:41:40

