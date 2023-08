‘Traficante de aço’ de MT tem esconderijo para dinheiro em casa e ostenta Porsche e viagens

O principal alvo da “Operação Intocável”, Thiago Pereira da Silva, de 34 anos, foi preso pela Polícia Federal na cidade de Mirassol D’Oeste (300 km de Cuiabá). A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Mato Grosso.

O traficante preso já é velho conhecido das Forças de Segurança. A operação de hoje é liderada pelo delegado Marcus Vinicius Zampieri. O suspeito tem envolvimento com tráfico de drogas desde 2010 e era visto “ostentando” os frutos colhidos pela bandidagem nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Federal, por atuar há 13 anos no crime organizado e não ter sido preso, ele se sentia “intocável”. Desde 2010, a PF tem feito operações e apreensões que posteriormente foram ligadas ao chefão do crime.

Além do tráfico de entorpecentes, o “Intocável” também é investigado por homicídio. Ele é acusado de ter mandado matar um homem que teria roubado um de seus veículos de luxo, que era todo equipado e preparado com fundos falsos, para cometer ilicitudes e passar “desapercebido”.

Nas redes sociais, ele ostentava dinheiro, viagens e armas de grosso calibre, como fuzis e metralhadoras. Parte do arsenal foi localizado nas buscas realizadas pelas agentes federais.

Ainda segundo a PF, o padrão do traficante e fazendeiro de ostentação era totalmente incompatível com as rendas declaradas, pois ostentava viagens de luxo e veículos de alto padrão. Em uma ocasião, ele teria ido para um país da Europa feito gastos exorbitantes e retornado ao Brasil em apenas um dia no velho continente.

ESCONDERIJO E CARRÕES

Em sua residência, onde foi feita umaa varredura, foi encontrado um local secreto para guardar dinheiro, mas estava vazio. O “intocável” também possuía em sua garagem um veículo da marca Porsche, cujos modelos podem custar mais de R$ 1 milhão.

O carrão estava em nome de terceiros. Por isso, não pôde ser alvo de busca e apreensão por se tratar de situação anterior a investigação atual.

OPERAÇÃO INTOCÁVEL

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (2) a “Operação Intocável” que tem como objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro em Mato Grosso. Foram cumpridos em Mirassol d`Oeste, Porto Esperidião e Sapezal, 13 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cáceres especializada em Organização Criminosa.

Foram expedidas também ordem de sequestro de bens e valores dentre eles diversos bens móveis e imóveis, incluindo veículos, bovinos, fazenda e aeronaves pertencentes ao principal investigado da operação registrados em nome de terceiros e familiares. Durante as investigações foi constatado que os integrantes da organização criminosa apresentavam um padrão financeiro totalmente incompatível com as rendas declaradas ostentando viagens de luxo, veículos de alto padrão.

A operação contou com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE/MT) e Inteligência do 17º Batalhão de Polícia Militar de Mirassol d’Oeste-MT. As investigações e investidas contra o narcotráfico continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização de organizações criminosas.

Nome da operação faz referência ao alvo principal que se uma vez que segundo, acreditava ser intocável, inalcançável, pelas forças de Segurança Pública e se gabava desse fato dizendo que nem a Polícia Federal poderia pegá-lo.

Fonte:FOLHAMAX e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/10:28:07

