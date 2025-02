PF realiza vistoria na segurança privada do Estádio Mangueirão

(Foto: Reprodução) – Antes de partida de futebol, vigilantes foram orientados sobre as atuais regras de atuação em grandes eventos

Representantes da Polícia Federal estiveram no estádio Edgar Proença, o Mangueirão, durante o jogo na tarde e noite deste domingo (2/2). Conforme o novo Estatuto da Segurança Privada, a PF fiscaliza a existência do planejamento prévio de segurança em grandes eventos e se a segurança privada está sendo efetuada de acordo com esse planejamento.

Durante as fiscalizações, as empresas de segurança privada foram orientadas sobre a observância dos normativos e sobre a necessidade de os vigilantes possuírem curso de extensão em eventos.

Havia uma equipe da PF no monitoramento de câmeras, no Centro de Controle e Comando do estádio; e também duas equipes volantes, que verificaram vigilantes em revista pessoal após as catracas e nas divisões das torcidas, na arquibancada e cadeiras.

A presença neste domingo faz parte da verificação da atual realidade da segurança dos eventos. São dadas orientações de adequações aos normativos, o que tende a melhorar a segurança desses eventos já desde o primeiro semestre. A partir do início das fiscalizações efetivas pela PF, no segundo semestre, podem ser geradas autuação e multa em caso de não cumprimento das exigências.

