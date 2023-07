Tragédia: adolescente mata mãe a facadas por usar roupa curta em Pancas (ES). (Foto>Reprodução)

Uma adolescente de 14 anos é suspeita de matar a própria mãe com golpes de faca na noite desta quinta-feira (27), na Rua Safira, bairro Vila Nova, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada apenas como Luciana.

O Boletim de Ocorrência descreve que a adolescente ligou para a Polícia Militar relatando que havia esfaqueado a mãe. No endereço do fato, os policiais encontraram o marido da vítima e padrasto da menina muito abalado dizendo que o corpo da mulher estava no quarto enrolado em um cobertor debaixo da cama. Os PMs retiraram a cama, abriram o cobertor e constataram que se tratava do corpo de Luciana.

O Samu/192 foi acionado e confirmou o óbito. A técnica de enfermagem do Samu/192 informou aos policiais militares que o corpo estava rígido, frio, e com perfuração de objeto cortante no pescoço e possivelmente no tórax. Ao lado do corpo havia uma faca, que a adolescente relatou ter sido usada no crime. Com os policiais já na casa onde o crime aconteceu, a adolescente se apresentou na sede da 3ª Companhia da PM, em Pancas, onde confessou ser a autora do crime contra a própria mãe. A garota foi apreendida.

Consta na ocorrência que os policiais militares se deslocaram até a casa do pai da menina para que ele pudesse acompanhar os trâmites da filha, que é menor de idade e tem de ser assistida, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

O que diz a adolescente sobre o crime – A adolescente contou aos policiais militares, que estava em casa sozinha com a mãe, deitada na cama, quando a genitora teria começado a adverti-la devido o uso de roupas curtas. Segundo a versão da suspeita, a mãe teria dito que o uso de roupas curtas “aguçavam os olhares de seu marido”, que é padrasto da menina.

Segundo a versão da adolescente, após a bronca, a mulher teria saído do quarto e retornado em seguida, se aproximando da menina supostamente com um olhar estranho e dizendo que a amava. A menina disse que, de pé, a mãe teria levantado a mão com uma faca a fim de golpeá-la. A garota disse aos policiais militares que se levantou, tomou a faca da mão da mãe e a golpeou no pescoço e no peito, na versão dela, “para se defender”.

A adolescente negou ter ocorrido luta corporal pois, segundo ela, a mãe teria movimentos debilitados em decorrência de problemas de saúde. Condição debilitada de saúde que também foi relatada pelo marido da vítima, conforme consta na ocorrência.

Após esfaquear a mãe, a menina disse que enrolou o corpo da mulher em uma coberta e a empurrou para debaixo da cama, onde também deixou a faca usada no crime. A adolescente disse aos policiais que o crime ocorreu por volta de 13h, mas que ficou em casa pensando no que fazer, esperando o padrasto chegar do trabalho. No entanto, a adolescente contou que o padrasto “demorou muito”, e foi então que ela decidiu ligar para a polícia, às 17h22.

A assassina confessa da mãe disse ainda que após chamar a polícia, saiu de casa, e foi até a residência de uma cuidadora, e em seguida, se apresentou da 3ª Companhia da PM, em Pancas, já por volta de 18h10.

Fonte: site esfala/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2023/05:25:27

