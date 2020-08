Trairão- Após agredir ex-companheira, homem briga com enteado e um mata o outro

Por:Valéria Nascimento 16.08.20 17h52 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Moradores próximos informaram que Carlos Costa não se conformava com o fim do relacionamento e vinha fazendo ameaças contra a ex-mulher.

Duplo homicídio ocorreu em Trairão, município do sudoeste paraense, e comoveu a cidade (Foto:Reprodução_ ) Segundo relatos colhidos pela imprensa de Trairão, região sudoeste do Pará, Cleidiney Crepaldi Barros estaria tentando defender a mãe, identificada como Creuza Batista Crepaldi, das agressões de Carlos Sousa Costa.

You May Also Like