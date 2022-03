Damares Alves e ministro Fábio Faria participam de ações do programa ‘Abrace o Marajó’, em Belém

Ministros Fabio Faria e Damares em Belém. — Foto: Reprodução

Ministros cumprem agenda na capital paraense nesta quarta-feira (23).

Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, cumprem agenda do Programa Abrace o Marajó, do Governo Federal, nesta quarta-feira (23), em Belém. Na ocasião, serão anunciadas ações para a população em situação de vulnerabilidade atendida pelo programa.

Pela manhã, os ministros participaram de ação na sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), onde o Ministério das Comunicações fez o repasse de 304 computadores para as escolas públicas dos 16 municípios do arquipélago.

A partir de 15h está prevista a entrega de 2 mil contratos de concessão de uso para agricultores familiares de Curralinho (PA) e Bagre (PA), na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

A programação segue com ação da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Economia, que fará a transferência de gestão de ilhas do arquipélago nas áreas da União para o Incra. Durante a cerimônia devem ser entregues 2 mil contratos de concessão de uso para agricultores familiares de Curralinho e Bagre.

23/03/2022

