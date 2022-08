TRE do Pará promove treinamento sobre as Eleições 2022 em Santarém

(Foto:Nassif Jordy /Ascom do TRE Pará) – Os participantes são de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Almeirim, Porto de Moz, Terra Santa, Prainha, Juruti, Altamira, Itaituba, Senador José Porfírio, Rurópolis, Uruará, Pacajá, Medicilândia, Novo Progresso, Santarém e Jacareacanga.

Depois de passar por Marabá e mais 22 zonas eleitorais da região, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) deu início esta semana ao “Ciclo de Treinamentos para as Eleições 2022” em Santarém. A programação segue até sexta-feira, 26, na sede do Fórum Eleitoral. O público alvo são as magistradas(os), chefas(es) de cartório e servidoras(es) das zonas eleitorais localizadas em 21 municípios do oeste paraense.

O treinamento teve início na última segunda-feira, 22, e foi dividido em partes de acordo com o público-alvo. Os dois primeiros dias estão sendo dedicados às servidoras e aos servidores das zonas eleitorais. Os dias 24 e 25 são destinados aos chefes de cartório e a sexta-feira, 26, será destinada aos magistrados e ainda aos chefes de cartório, contando com a presença da presidente do TRE do Pará, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e sua equipe; do vice-presidente do Tribunal, o desembargador corregedor Leonam Gondim da Cruz Júnior e do diretor geral do TRE do Pará, Felipe Brito.

Além de Santarém, participam do treinamento, servidores da Justiça Eleitoral de zonas localizadas nos municípios de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Almeirim, Porto de Moz, Terra Santa, Prainha, Juruti, 18ª ZN de Altamira, Itaituba, Senador José Porfírio, Rurópolis, Uruará, Pacajá, Medicilândia, Novo Progresso e Jacareacanga.

O conteúdo programático do treinamento abrange temas como: Orientações Gerais, Geração de Mídias, Urna Eletrônica, Manuseio de Urna, Preparação de Urna, Transporte e Sistema de Totalização (Sistot). Os instrutores desses primeiros módulos são os servidores Silvia Rodrigues e Jeefson Menezes, com a supervisão do chefe da Seção de Votação Eletrônica, Dave Pinheiro.

Para facilitar o aprendizado, o período da manhã do treinamento foi dedicado à parte teórica e à tarde, entre outras coisas, os participantes puderam experimentar alguns procedimentos práticos, como colocar cargas nas urnas. Silvia explicou que durante os treinamentos estão “sendo repassando aos participantes informações sobre os sistemas eleitorais para as Eleições 2022 referentes às inovações, sobre o que mudou e as atualizações, entre outras coisas”, informou.

A programação de treinamento dos servidores se encerrou na parte da tarde de terça-feira, 23, que abordou o Bgan, com orientação do chefe da Seção de Informática, Estrutura e Conectividade do TRE, Daniel Nelo e com a parte teórica repassada pelo chefe da Seção de Apoio ao Usuário (SAU), Emerson Dias, pelo servidor Matheus Santos, também da SAU. O chefe de cartório da zona eleitoral que abrange Santarém e Belterra, Alexandre Alves, destaca que o “TRE sempre faz esse encontro para atualizar os servidores sobre as próximas eleições” e que isso é essencial para o bom andamento do pleito.

O servidor da 38ª Zona Eleitoral que abrange o município de Oriximiná, Lucas Lanna, vai atuar em uma eleição pela primeira vez, por isso afirma ser essencial passar por esse tipo de treinamento para se sentir mais seguro. “Isso é muito importante, as Eleições 2022 serão um desafio porque serão cinco votos”, apontou.

Ao final, o diretor geral do TRE, Felipe Brito, conversou com os participantes e falou sobre a importância do treinamento. “Estamos repassando um modelo de conhecimento procedimental que foi repassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral)”, destacou. O secretário de Tecnologia da Informação, Alessandro Cruz também falou aos servidores e se colocou à disposição de todos. “Estamos aqui para nos ajudar a solucionar problemas”.

