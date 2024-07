Família procura por paraense desaparecida em Santa Catarina

Fabiane de Oliveira, 39 anos, está sem contato com familiares desde 15 de junho, quando falou com sua mãe pela última vez. | Foto: Redes Sociais

A paraense Fabiane de Oliveira, 39 anos, está sem contato com familiares há mais de um mês. Ela mora e trabalha em Itajaí/SC, cidade a 94 km da capital catarinense, desde o ano passado. Após o último dia 15 de junho, segundo a irmã Kelly Cristiane Oliveira de Almeida, perdeu o contato com a mãe, que mora no Pará.

Fabiane é natural de Bragança, no Pará, e foi para Santa Catarina entre setembro e outubro de 2023 em busca de trabalho e, inicialmente, morou com um tio e uma tia, em Itajaí, mas após desentendimento, teria saído da casa dos familiares para morar com um casal de amigos. Segundo a irmã, Fabiane nunca mencionou o então endereço.

A paraense tem três filhas que moram em Belém (PA). Segundo informações, ela trabalharia em home office para uma empresa itajaiense, mas a família desconhece o nome.

Além da falta de contato, Fabiane também não entrou mais no WhatsApp e nas redes sociais. A família afirma que já buscou informações em hospitais e na delegacia local através de uma parente que também mora em Itajaí/SC e que também registrou um boletim de ocorrência online junto à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina.

Os contatos via WhatsApp para quem tiver informações são pelos celulares (14) 9 9794-8969, (91) 9 8612-1605 e (91) 9 8751-0983.

