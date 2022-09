TRE treina técnicos para transmissão de dados em Santarém e Marabá

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) promoveu o Treinamento dos Técnicos de Satélites (TSATS), que são responsáveis por realizar o procedimento de transmissão de resultados no dia da eleição, nos dias 12 e 13 de setembro, nos polos Marabá e Santarém, abrangendo especialmente as localidades com dificuldade de acesso à internet, situadas nas regiões sul e sudeste do Pará e na mesorregião do Baixo Amazonas, respectivamente. Anteriormente, o treinamento havia sido feito na capital, contemplando as regiões nordeste e do Marajó. No total, 443 técnicos vão atuar nesse processo.

Este ano, serão utilizados mais de mil pontos de transmissão, sendo que destes, mais de 450 serão pontos que utilizarão tecnologia de comunicação satelital, por meio do uso do equipamento Bgan. Nesses locais, o trabalho dos TSATS será fundamental.

O diretor geral do TRE, Felipe Brito, que esteve presente nos três pontos de capacitação, conversou na terça-feira (13) com os participantes do treinamento em Marabá. Na ocasião, entre outras coisas, ele ressaltou ser fundamental o trabalho que será desempenhado pelos TSATS. “Vocês são contratados para uma das missões mais importante que é levar para esses locais mais remotos a garantia de que as pessoas que estão lá vão poder votar da mesma forma como acontece nas cidades e que esses dados serão transmitidos com segurança”, informou.

Ele também repassou algumas orientações aos presentes. “É importante procurar conhecer o local e as pessoas das localidades onde vocês vão atuar, assim como também seguir todas as orientações contidas no manual que será repassado a vocês”, disse.

O secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Alessandro Cruz, também esteve presente nos três pontos de treinamento e conversou, ao lado do diretor-geral, com os participantes em Marabá. “Esse é o momento de aprender e tirar dúvidas. Aproveitem essa experiência. Antes das eleições ainda teremos mais um desafio que é a preparação das urnas, mas até as eleições é possível estudar para ser essa frente proativa que a Justiça Eleitoral tanto precisa. Precisamos muito do apoio de vocês”, destacou.

Em Marabá, um total de 41 TSATS passaram por treinamento, divididos em duas turmas. Um dos responsáveis pelo treinamento no polo foi o servidor, Rousevelt Almeida. “Dividimos esse trabalho em duas partes, uma teórica e outra prática, onde foram acessados os equipamentos para que esses técnicos consigam fazer a transmissão das informações necessárias de onde estiverem. Essas pessoas que receberam treinamento irão para locais realmente de difícil acesso”, disse.

O servidor do TRE, José Gomes, da 42a Zona Eleitoral, em Paragominas, também atuou como instrutor em Marabá. Ele explicou que além de TSATS os participantes também receberam informações repassadas aos técnicos de urna. “Essa função é bem ampla, por eles atuaram como TSATS, como chamamos internamente e ainda poderão desempenhar o papel de técnicos de urnas, dando o apoio técnico com relação às urnas eletrônicas durante as eleições.

Bruno de Lucas, que reside no município de Breu Branco, vai atuar pela primeira vez como TSAT nas próximas eleições e passou por treinamento durante dois dias em Marabá. Para ele, assumir essa função será um desafio. “Estou me sentindo preparado e, ao mesmo tempo, muito grato por essa oportunidade de desempenhar essa função primeira vez”, contou.

