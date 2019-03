Polícia Civil vai incinerar uma tonelada de drogas apreendidas nesta segunda-feira

Cerca de uma tonelada de drogas entre maconha e cocaína serão incinerados. — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Os entorpecentes foram aprendidos entre os anos de 2018 e 2019, pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

A Polícia Civil vai incinerar nesta segunda-feira (11), cerca de uma tonelada de drogas, entre maconha, cocaína e derivados. Os entorpecentes foram aprendidos entre os anos de 2018 e 2019, pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Essa será a primeira grande destruição de drogas autorizada pela Justiça na atual gestão da segurança pública estadual.

Serão incinerados mais de 80 quilos de maconha em tabletes, apreendidos em 21 de fevereiro deste ano, em uma casa no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Também serão destruídos cerca de 150 quilos de maconha apreendidas no dia 12 de fevereiro, durante averiguação de denúncia anônima, na área do Conjunto Maguari e mais de 20 quilos de maconha apreendida, no bairro da Terra Firme.

A repressão ao tráfico de drogas é prioridade das ações desenvolvidas pelo Sistema de Segurança Pública do Estado.

Por:G1 PA — Belém

