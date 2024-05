Três clubes do Brasil podem se classificar antecipadamente na Libertadores; veja cenários

(Foto: Divulgação/Conmebol)- Torneio sul-americano chega à quarta rodada e outro trio estrangeiro também pode avançar no meio de semana.

A Libertadores chega à quarta rodada da fase de grupos, que terá os jogos disputados entre esta terça-feira (7) e quinta (9). E três clubes brasileiros podem garantir a classificação às oitavas de final de forma antecipada, casos de São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG. Se vencerem seus confrontos, terão vaga no mata-mata do principal torneio sul-americano.

O Tricolor paulista, embalado após a chegada do técnico Luís Zubeldia, é o primeiro deles a atuar. Visita o Cobresal, no Chile, nesta quarta (8), às 21h30, no Municipal de Calama. Um dia depois, Verdão e Galo enfrentam Liverpool, no Uruguai, e Rosario Central, na Argentina, respectivamente. Ambas as partidas acontecem às 19h, de Brasília.

Além disso, o quarteto brasileiro restante vive momentos distintos entre si. Fluminense e Flamengo podem encaminhar a classificação, embora não consigam assegurá-lo de modo matemático. Já Grêmio, que teve seu jogo adiado, e Botafogo começaram mal a fase de grupos, precisando pontuar de olho em seguir sonhando com o avanço.

Pelo lado dos estrangeiros, Bolívar, Talleres e River Plate são as equipes que também têm condições de confirmarem vaga nas oitavas de final da Libertadores. Os bolivianos são os líderes do Grupo E, do Flamengo, enquanto os argentinos de Córdoba ocupam a primeira posição do Grupo B, do São Paulo.

Fonte: Super Rádio Tupy

