Conheça o maior navio de guerra da América Latina enviado ao RS para ajudar população

(Foto: Divulgação / Marinha)- Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) ‘Atlântico’ vai prestar apoio aos moradores do Rio Grande do Sul.

A Marinha do Brasil envia nesta quarta-feira (8) o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, a maior embarcação de guerra da América Latina, para dar suporte aos moradores do Rio Grande do Sul após os temporais que atingiram o estado nos últimos dias.

A embarcação vai transportar duas estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir um total de 20 mil litros de água potável por hora.

O apoio vai contar ainda com equipamentos, combustível, mantimentos e profissionais de saúde para atender a população. Ao todo, foram mobilizados quatro navios, 20 embarcações, 12 helicópteros e centenas de militares. A embarcação está atracada no Rio de Janeiro e foi flagrada pelo repórter aéreo Leo Sales, da Super Rádio Tupi.

A Marinha também está enviando 40 viaturas e 200 militares Fuzileiros Navais para atuar na desobstrução das vias de acesso.

A embarcação tem 203 metros de comprimento, é do tipo porta-helicópteros, com hangar para até 18 aeronaves. A sua construção foi nos anos 1990 e em 2017 foi comprado pelo governo do Brasil e oficialmente integrado à Marinha Brasileira.

O navio foi construído na cidade de Barrow-in-Furness, no interior da Inglaterra, em 1998. Antigamente, conhecido como “HMS Ocean”, a embarcação serviu à Marinha Britânica por 20 anos e participou de operações da Otan na Guerra do Iraque e em ações humanitárias na Ásia, Caribe e Oriente Médio.

Chuvas no RS

O balanço divulgado pelo Governo do Rio Grande do Sul, na tarde desta segunda-feira (6), apontou a morte de 83 pessoas em decorrência aos temporais que atingiram o estado nos últimos dias. Ao todo, 111 pessoas estão desaparecidas. O número de feridos chegou a 291.

As mortes foram confirmadas em:

Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (1)

Capela de Santana (1)

Capitão (1)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (2)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)

Até a última atualização desta reportagem, 873 mil pessoas foram afetadas em 364 municípios. Já são 129.279 desalojados e 20.070 em abrigos.

Fonte: Super Rádio Tupy

