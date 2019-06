Três detentos fogem de Centro de Recuperação de Castanhal

Susipe divulgou fotos e nomes dos foragidos (Foto:Reprodução/Susipe)

Os internos serraram a grade da cela e pularam o muro da unidade prisional

Três internos custodiados no Centro de Recuperação Regional de Castanhal (CRRCA), no nordeste paraense, fugiram na madrugada desta sexta-feira (7). A ação aconteceu por volta das 3h da manhã, na cela da área de visita, segundo o divulgado em nota oficial pela Superintendência do Sistema Penitenciário do estado do Pará (Susipe).

Na comunicado, a Susipe informa que os internos serraram a grade da cela e pularam o muro da unidade prisional. Os foragidos foram identificados como Thalisson Farias Borges, Iago Pascal da Paixão e Andrio Rafael Rodrigues da SIlva.

Uma revista geral e a recontagem dos internos já foram realizadas na unidade prisional. De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, os presos envolvidos na ação responderão a um Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) e um inquérito também será aberto para apurar as circunstâncias da fuga. Quem tiver qualquer informação sobre os foragidos, pode denunciar pelo número 181. O sigilo é garantido.

