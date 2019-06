Mulheres de PMs começam a desocupar batalhões

Movimento segue há mais de dez dias (Foto:Reprodução/Fábio Costa)

Após sinalização de reunião com o governador, movimento decidiu dar uma trégua aos protestos que duram mais de dez dias

Um nova reunião entre o governador Helder Barbalho e as mulheres que compõem o movimento Pará Pede Paz deve ocorrer às 17h desta sexta-feira (07), no Palácio do Governo. Contudo, o governo exigiu que as mulheres desobstruíam as saídas dos batalhões, que seguem interditados, para que só assim haja acordo em reunião.

A iniciativa do “Movimento Pará Pede Paz” é, segundo os organizadores, tirar os policiais militares das áreas de risco. Elas também querem o aumento do soldo (salário base) dos policiais militares, congelado há 5 anos. Os protestos começaram no dia 29 de maio, e as mulheres continuam fechando as entradas de vários batalhões, impedindo policiais e viaturas de saírem.

A reunião tem como objetivo chegar a um acordo com as manifestantes, que há mais de dez dias protestam por mais segurança e condições de trabalho para os agentes de segurança do estado.

Em áudio que circula nas redes sociais, uma das líderes do movimento pede para que os protestos sejam suspensos até as 15h, para que a reunião possa ocorrer como planejado. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SEGUP), as interdições já começam a acontecer.

Por:O Liberal

