Cartilha elaborada pela Emater orienta como fazer horta em casa; dá pra cultivar até na varanda

A Emater disponibilizou um número para atender demandas de extensionistas e tirar dúvidas de produtores rurais nesse período de combate ao novo coronavírus. Com o novo número, o produtor rural pode tirar qualquer dúvida sobre os serviços oferecidos pela Emater em seu município, sem precisar sair de casa. As mensagens devem ser enviadas para (91) 98883-9430 e serão respondidas pela equipe técnica.

Para o engenheiro agrônomo da Emater, Valdeides Lima, a preferência é por culturas do grupo das folhosas, já que se adaptam melhor ao estilo de cultivo em vasos e jardineiras, além de serem utilizados como temperos regionais, sendo as mais comuns o coentro ou cheiro-verde, cebolinha, alface, couve e chicória.

As hortaliças podem ser cultivadas em varandas, áreas de serviço, calçadas e quintais. O importante é se organizar e seguir alguns critérios básicos como: espaço com boa luminosidade, arejado, de fácil acesso, próximo de alguma fonte de água e que não permita encharcamento do solo. Outra dica é evitar que muitas pessoas circulem pelo local para evitar acidentes domésticos.

Nesse período de isolamento social para prevenção e combate ao novo coronavírus, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) elaborou uma cartilha completa de como fazer uma horta em casa. A prática, além de contribuir para a segurança alimentar das famílias, serve também como terapia.

