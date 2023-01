Três homens morrem após troca de tiros com a polícia na zona rural de Acará

Na ação, um PM ficou ferido e um suspeito foi preso – ( Foto:Reprodução/ Moju News)

Materiais apreendidos com o bando criminoso.

Três homens morreram na madrugada desta sexta-feira (6), após trocarem tiros com a Polícia Militar na vila Ipitinga, zona rural do município do Acará, nordeste paraense. Um quarto criminoso foi preso em flagrante e um policial ficou ferido. Um dos suspeitos foi identificado como Ismael Dias Santos, vulgo “Mareco”. Ele seria o responsável pela morte de um trabalhador da região e também era apontado como líder de uma facção criminosa. Os outros dois homens mortos não tiveram os nomes divulgados. Com informações do site Moju News.

Policiais do 31° Batalhão receberam denúncias anônimas que envolviam os três homens e se deslocaram para o endereço informado. Ao chegar no local teriam sido recebidos com disparos feitos na direção da viatura. Os agentes revidaram e seguiram as buscas pelos suspeitos a pé.

Durante as incursões os policiais localizaram um barracão onde os três homens estavam escondidos. Houve mais troca de tiros. “Mareco” foi alvejado e não resistiu, assim como os outros suspeitos. Um quarto criminoso que, segundo a polícia, fazia parte do bando, foi preso em flagrante. Na ação, um policial militar foi ferido no ombro e levado para um hospital, mas o estado de saúde do agente não foi informado.

Com o bando, a polícia apreendeu armas, munições, drogas, balança de precisão, celular, além de um rolo de papel filme usado na embalagem dos entorpecentes. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. O integrante do bando preso permanece à disposição do Poder Judiciário.

