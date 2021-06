Homem morre após confronto com policiais militares em Canaã dos Carajás (PA)

(Foto:Reprodução) – Francisco da Conceição Lira, de 23 anos, teria atirado contra agentes e foi alvejado. Ele foi socorrido, mas estava morto ao chegar no hospital.

Francisco da Conceição Lira, de 23 anos, morreu durante um confronto com policiais militares em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. Segundo o relato policial, ele estava armado com um revólver calibre 38, teria atirado contra os agentes e foi alvejado. O caso ocorreu pouco depois de meia-noite, na última segunda-feira (31).

Foi por meio de uma denúncia anônima que uma guarnição da Polícia Militar chegou ao paradeiro de Francisco. Segundo testemunhas, o jovem teria sacado a arma para assaltar funcionários de uma empresa que presta serviço para uma mineradora. As vítimas esperavam o ônibus que as levaria para o trabalho.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas já havia sido cercado. Foi neste momento que ele teria atirado contra os militares. Um dos policiais revidou e alvejou Francisco. O jovem foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado até o Hospital Municipal, onde o médico de plantão constatou o óbito.

A arma do suspeito foi apreendida. No revólver havia uma munição deflagrada e três intactas. Tudo foi apresentado na Delegacia da cidade. As informações são do Correio de Carajás.

