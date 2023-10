Três pessoas morrem afogadas em represa de chácara;duas sobreviveram

Irmãos e caseiro morrem afogados em represa de chácara no Paraná (Foto:Samu)

O irmãos, André e Josiane, e o caseiro João, não resistiram

Irmãos e caseiro morrem afogados em represa de chácara

Três pessoas morreram afogadas em uma chácara localizada no distrito em Inácio Martins, na região central do Paraná, no domingo (1º). Entre as vítimas estavam dois irmãos e o caseiro do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um bote que levava cinco pessoas tombou dentro da represa. Dois ocupantes conseguiram sair ilesos da água.

Os irmãos André e Josiane Surek, de 28 e 44 anos, além do caseiro, João de Paula, de 48 anos, não resistiram ao acidente.

A morte deles comoveu moradores da região nas redes sociais.

Vítimas afogamento Guarapuava (PR)

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2023/07:30:38

