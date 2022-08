Três suspeitos morrem e quatro são presos durante ação da polícia em Abaetetuba

Um dos presos é acusado de matar um policial penal no bairro Cristo Redentor – (Foto:Divulgação / PM)

Três homens não identificados foram mortos durante uma troca de tiros com agentes do 31° Batalhão de Polícia Militar (31° BPM), na noite do último sábado, 27, na rua Siqueira Mendes, em Abaetetuba, no nordeste paraense. Outras quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram presas. O quarteto foi identificado apenas pelos prenomes Alan, que seria natural do município de Salvaterra, na ilha do Marajó, Diogo, Maiva e Carlos, mais conhecido como “Loirinho”.

Este último é suspeito da morte de um policial penal, em março deste ano, no bairro do Cristo Redentor, em Abaetetuba, dentre outros ataques contra agente da segurança pública naquele município, de acordo com a PM. Com o grupo criminoso, a polícia apreendeu armas, munições, drogas, material para a embalagem dos entorpecentes, celulares, roupas, cartões, documentos e placas de moto.

Os policiais militares informaram que estavam em rondas pelo bairro do Algodoal, quando foram informados sobre um carro, modelo Toyota Corolla, de cor cinza, com quatro ocupantes que estariam fortemente armados. Em alerta, a equipe do motopatrulhamento localizou o veículo com as mesmas características repassadas, próximo da praça do Skate. O bando recebeu ordem de parada. Após a revista pessoal, os policiais encontraram com os suspeitos drogas, celulares a grande quantidade de munições calibre .40 intactas. A polícia não detalhou se o grupo criminoso estava mesmo armado.

Ao serem interrogados pelas equipes policiais, o bando informou que estava se dirigindo para uma residência localizada na rua Siqueira Mendes, nas proximidades da igreja de Santa Luzia, onde aconteceria uma reunião entre amigos. De acordo com os PMs, quando chegaram no local, as equipes foram recebidas a tiros. Os policiais revidaram na tentativa de cessar as agressões e acabaram alvejando três suspeitos. Eles foram imediatamente socorridos, segundo a polícia, mas não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito. No imóvel, dentre os produtos apreendidos, estavam as armas e mais uma quantidade de munições.

Os quatro suspeitos presos foram conduzidos para a delegacia do município de Abaetetuba. “Loirinho” foi reconhecido por um policial militar como autor do homicídio contra o policial penal identificado como José Nazareno Prazeres da Silva. O crime ocorreu em março deste ano, no bairro do Cristo Redentor. O mesmo policial apontou “Loirinho” como o autor de um disparo que teria atingido o PM com um tiro no pé. Além disso, outro policial penal esteve na delegacia de Abaetetuba e reconheceu o suspeito como autor de um atentado contra a vida dele. O quarteto permanece preso, à disposição da justiça.

