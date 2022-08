Dois pescadores morrem afogados no rio Peixoto em Matupá no Mato Grosso

Dois corpos foram encontrados, hoje, no rio Peixoto em Matupá no Mato Grosso. (Foto: Reprodução Só Noticias)

Os bombeiros encontraram o corpo de uma das vítimas às margens do rio, enquanto do segundo foi localizado cerca de seis metro de profundidade após 15 minutos de buscas. As identidades ainda estão sendo confirmadas.

A versão investigada é que um dos homens foi desenroscar uma linha de pesca e se afogou, quando o companheiro tentou salvá-lo, mas acabou se afogando também.

Um militar informou ao Só Notícias que os pescadores estavam desaparecidos desde ontem, quando não voltaram após a pescaria. Os familiares foram até o local e acionou os bombeiros.

Investigadores da Polícia Civil e peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica estiveram no local para realizar a perícia.

29/08/2022

