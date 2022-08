Publicação Nº 196/2022 – EDSON COELHO SILVA REPRESENTAÇÕES – ME

EDSON COELHO SILVA REPRESENTAÇÕES – ME , inscrita no CNPJ: 10.450.933/0001-34, situada na Av. Dr. Isaias Antunes Pinheiro, n° 630, bairro Santa Luzia, Novo Progresso-PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.O n° 058/2018, processo com protocolo n° 661/2018 para sua atividade.

