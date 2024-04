Santos x Paysandu na Série B muda de data e TV Liberal transmite a partida; veja o dia e horário

Santos recebe o Paysandu na Vila Belmiro, na primeira rodada da Série B 2024 (Igor Mota / O Liberal)

Jogo entre Peixe x Papão, marca a estreia dos clubes na Série B de 2024, na Vila Belmiro.

A estreia do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro mudou de data. O Papão vai encarar o Santos-SP, na Vila Belmiro e, o jogo que estava marcado para a sexta-feira (19), passou para o sábado (20), às 16h40. O Santos confirmou a mudança de data da partida em suas redes sociais. A partida terá transmissão pela TV Liberal.

O jogo mudou de horário após solicitação da Secretaria de Segurança Pública, através do 6º Batalhão da Polícia Militar. A partida não contará com a presença de torcedores, já que o Santos, mandante do jogo, cumpre suspensão importa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube foi punido por incidentes causados por torcedores na última rodada do Brasileiro da Série A, contra o Fortaleza-CE, que resultou no rebaixamento do equipe santista para a Segunda Divisão.

Lembra?A última vez em que o Paysandu jogou na Vila Belmiro contra o Santos foi pela Copa do Brasil, no dia 26 de abril de 2017. A equipe santista venceu o Papão pelo marcador de 2 a 0, com gols de Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo-RJ e Copete. Na partida de volta, em Belém, no Estádio Mangueirão, o Peixe voltou a vencer o Paysandu, dessa vez pelo placar de 3 a 1 e avançou na competição nacional.

A primeira vezEssa será a primeira vez em que o Santos, o clube do Rei Pelé, irá jogar a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. A agremiação paulista, que possui oito títulos brasileiros, três libertadores e dois mundiais é uma das candidatas a uma das vagas na elite do futebol nacional em 2025.

Fonte: O Liberal Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/15:22:48

