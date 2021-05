TRF-1: atendimento presencial é retomado em quatro cidades do Pará; veja

Com percentual máximo de 25%, atividades voltam em Altamira, Marabá, Tucuruí e Redenção – (Foto:Reprodução / Portal TRF1)

As Subseções da Justiça Federal nos municípios de Altamira, Marabá, Tucuruí e Redenção vão retomar o atendimento presencial nesta terça-feira (11), respeitado o percentual máximo de 25% de servidores. Também serão retomados a realização de perícias médicas e sociais nas dependências das referidas subseções, além dos prazos processuais dos feitos que eventualmente ainda tramitam em meio físico.

O retorno parcial foi determinado pela Portaria Diref nº 124/2021, assinada na segunda-feira (10) pelo diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, juiz federal José Airton de Aguiar Portela. O ato administrativo tem amparo na atualização do Decreto nº 800/2020, do governo do estado, que alterou o bandeiramento de vermelho (risco de alto contágio de contaminação do coronavírus) para laranja (situação de alerta), nas regiões onde estão situados os quatro municípios.

No dia 3 de maio passado, a presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ampliou, de 30 de abril para o dia 31 de maio, o prazo final da etapa preliminar de restabelecimento das atividades presenciais na Seção Judiciária do Pará e nas Seccionais de mais 12 estados e do Distrito Federal.

Um dos motivos para ampliação do prazo é a “persistência, em diversas sedes da Justiça Federal da 1ª Região, da situação de emergência em saúde pública e a consequente necessidade de manutenção das medidas de distanciamento, para a prevenção ao contágio pelo vírus SARS-CoV2, com a redução da circulação de pessoas, de forma a colaborar com a atuação das autoridades governamentais competentes, sem prejuízo dos serviços prestados”.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...