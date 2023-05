Belém tem ‘Noite no Museu’ com visitações gratuitas; veja programação

Feliz Lusitânia Belém — Foto: Vitor Guilherme de Souza / Arquivo Pessoal

Ação procura democratizar acesso aos museus na sexta-feira, 2, a partir das 18h.

Nesta sexta-feira (2), entre 18h às 21h, o centro histórico de Belém terá “Uma Noite no Museu”, programação que pretende proporcionar nova experiência com os espaços museais em visitações gratuitas.

Os locais que receberão o público à luz da lua serão:

Complexo Feliz Lusitânia,

Museu de Arte Sacra (MAS),

Museu do Encontro,

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (Cojan)

e Museu do Estado do Pará (MEP).

Os visitantes poderão prestigiar três exposições ativas nos museus, entre elas a “Brasil Futuro: as formas da Democracia”, na Cojan; “Imagens que não se conformam” no NEP; além das “Manifestações Culturais do Brasil – A Celebração Viva da Cultura e dos Povos”, exposta no MAS.

A iniciativa organizada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) pretende ampliar e democratizar o acesso aos museus para um público diverso.

A secretária Ursula Vidal afirma que “a experiência de visitação noturna aos museus vem sendo implementada em algumas grandes cidades do mundo e a ideia é sentir como será a resposta do público”.

A programação também será um experimento, diz a secretária, como uma forma de preparação para as novas dinâmicas no receptivo aos turistas, destacando que é necessário explorar novas possibilidades para atender a demanda que vem crescendo.

Programação

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas

Exposição “Brasil Futuro: as formas da Democracia” é uma itinerância que homenageia o regime democrático, a partir da pluralidade cultural do país. Ao todo reúne 120 artistas, sendo 25 destes, amazônidas.

Museu do Estado do Pará

Exposição “Imagens que não se conformam”, apresenta peças da coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e trabalhos de artistas contemporâneos, com obras raras do acervo do IHGB que remetem aos períodos colonial, imperial e republicano do Brasil.

Além disso, traz trabalhos de artistas paraenses contemporâneos, propondo um diálogo profundo acerca da desconstrução das narrativas históricas já constituídas.

Museu de Arte Sacra

Exposição “Manifestações Culturais do Brasil – A Celebração Viva da Cultura e dos Povos”, conta com mais de 800 peças para proporcionar experiências interativas com os 52 bens culturais registrados como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Uma história contada por meio de por fotos, vídeos, objetos de museus, sons e um rico acervo composto por peças de colecionadores e artesãos.

Serviço

Programação “Uma Noite no Museu”

Data: Sexta-feira, 2 de Junho.

Local: Complexo Feliz Lusitânia, Museu de Arte Sacra (MAS), Museu do Encontro, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (Cojan) e Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém.

Hora: 18h às 21h

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/05/2023/15:53:26

