Moradores reclamam de intenso desperdício de água por conta de vazamento em Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp)- Se um lado da cidade sofre com a falta de água, em outro há desperdício. Moradores do bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso, reclamam do intenso desperdício de água que acontece por conta de um vazamento na rua da Pátria. Segundo um leitor do Jornal Folha do Progresso, “o vazamento é monstro” e acontece a mais de uma semana e até o momento a Empresa “Águas de Novo Progresso” não esteve no local.

Procurada pelo Jornal Folha do Progresso, a Águas de Novo Progresso afirmou que em 24 horas uma equipe de técnicos da Empresa estará no local para iniciar os reparos na tubulação. A rede distribuidora vais ser fechada para conter o vazamento e o fornecimento de água estará interrompido na rua”, disse.

