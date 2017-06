Tribunal Regional Eleitoral inicia biometria em mais 33 municípios do Pará

Com o processo, informações de mais de dois milhões de eleitores serão adicionados à base de dados da Justiça Eleitoral paraense.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) dá início neste mês a uma nova etapa de recadastramento biométrico em mais 33 municípios do interior do estado. Segundo o TRE, nessa fase, a coleta de dados dos eleitores não é obrigatória.

Com esses novos cadastros aumentarão para 59 o número de municípios paraenses com sistema de identificação biométrica, destes 23 já estão finalizados, três devem finalizar ano que vem e estes ordinários devem atingir 35% de recadastramentos em 2018. O objetivo da ação é adicionar mais de dois milhões de eleitores a base total de dados do TRE do Pará.

Segundo a previsão da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, todos os 91 kits de coleta devem estar instalados e funcionando até o final deste mês.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

