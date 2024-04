Mulher de major morre baleada após sair de bar em Belém

Alessandra Sacramento, de 38 anos, foi baleada com a arma do marido, um major do Corpo de Bombeiros Militar. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Metropolitano | Reprodução/Redes Sociais

Vítima foi atingida por um suposto tiro acidental da arma do marido, um major do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, quando ambos saíam do Bar da Katedral, em Belém. Ela não resistiu.

Em quase todos os momentos do dia a dia, os agentes de segurança pública precisam portar armamentos por questão de defesa pessoal. Por esta razão, não é difícil acompanhar registro de casos onde estes profissionais, mesmo em momentos de lazer, usam o equipamento de trabalho para coibir ações criminosas ou para a própria salvaguarda. Mas o porte de uma arma traz riscos caso não seja feito da maneira correta.

Uma mulher, esposa de um major do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, morreu após ter sido atingida por um disparo na madrugada deste sábado (6). O casal teria saído do Bar da Katedral, no bairro do Reduto, em Belém, quando ela, supostamente por acidente, foi baleada pela arma do marido.

Informações que constam no Boletim de Ocorrência sobre o caso dão conta de que Alessandra Araújo Portilho Sacramento, de 38 anos, foi atingida no abdômen pelo disparo, que teria sido efetuado após ela mesma retirar a pistola do marido de dentro da bolsa quando os dois deixaram o bar e se deslocariam para casa.

Ferida, a vítima foi levada pelo marido no próprio carro até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Ao chegar lá, a irmã da mulher teria recomendado que o major dos Bombeiros, identificado como Raimundo Notano Moura da Silva Filho, voltasse para casa, pois estaria sob efeito de álcool. No entanto, no início da manhã, por volta das 5h, o estado de Alessandra se agravou após intervenções cirúrgicas e ela não resistiu, falecendo na unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou, em nota, que acompanha o caso, que é investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios (DH). Segundo a PC, perícias devem ser realizadas e a arma do major foi apreendida no âmbito das investigações. Após a morte da esposa, Raimundo Nonato Filho chegou a prestar depoimento na DH e foi liberado em seguida, onde reafirmou a versão de que o tiro que resultou na morte da mulher foi acidental.

