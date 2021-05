Tribunal Regional Federal suspende Planos de Manejo dentro da Resex Tapajós Arapiuns

Comunidades tradicionais na Resex Tapajós Arapiuns — Foto: Divulgação

A decisão do desembargador Souza Prudente considerou que os planos de manejo não poderiam avançar sem um processo adequado de consulta prévia.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) decidiu na quinta-feira (30) suspender a liminar da Justiça Federal de Santarém, oeste do Pará, que autorizava a retomada dos processos de Plano de Manejo dentro da Reserva Extrativista (Resex) Tapajós Arapiuns, localizada entre os municípios de Santarém e Aveiro.

A decisão do desembargador Souza Prudente considerou que os planos de manejo não poderiam avançar sem um processo adequado de consulta prévia, livre e informada à indígenas e comunidades tradicionais da região.

No dia 26 de abril, a Justiça Federal de Santarém concedeu uma liminar em que considerava que a participação de entidades de representação indígena e de povos tradicionais no Conselho Deliberativo da Resex – espaço que delibera sobre os planos de manejo no território – poderia ser considerada uma forma de consulta prévia. Em grau de recurso no TRF-1, o desembargador Souza Prudente divergiu essa afirmação.

“Não se pode admitir que as reuniões realizadas unicamente com o Conselho Deliberativo, Conselho Comunitário e Associação Tapajoara substituam o indispensável procedimento de consulta prévia, livre e informada das comunidades indígenas e tradicionais ocupantes da área descrita nos autos, o qual haverá de se operar mediante a estipulação de um Plano de Consulta respeitando regras, protocolos e procedimentos apropriados, a serem definidos pela própria comunidade consultada”, manifestou Souza Prudente na decisão.

Sobre o caso

A decisão faz parte de uma Ação Civil Pública (ACP) movida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém (STTR) e pelo Conselho Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), com assessoria jurídica da Terra de Direitos.

As entidades pediram a suspensão dos procedimentos de aprovação dos planos de manejo florestal dentro da Resex até que fosse realizada a consulta prévia, livre e informada das 78 comunidades tradicionais e aldeias que vivem na Reserva.

A ACP também reivindicou a suspensão de uma reunião do Conselho Deliberativo da Resex (Condel), que trataria da aprovação de um novo plano de manejo no território. Desde 2019, a Cooperativa Mista Agroextrativista do Rio Inambú (Cooprunã) realiza o manejo em uma área de 29 mil hectares – o equivalente a mais de 29 mil campos de futebol.

Agora, o Condel quer discutir a possibilidade de manejo em outra área pela Cooperativa Mista Agroextrativista do Rio Maró (Coopermaró).

Presidido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Condel é formado por 95 entidades – mais de 30 delas são relacionadas a órgãos públicos ou organizações da sociedade civil de fora da Resex.

Agora, o TRF-1 não só paralisa as atividades para o avanço da proposta de plano de manejo pela Coopermaró, como também suspende a Portaria nº 223/2019/ICMBio, que autorizava o Plano de Manejo Florestal Sustentável e Comunitário da Cooprunã.

Havendo consulta prévia, indígenas e povos tradicionais poderão avaliar os impactos da atividade e verificar quem são as pessoas beneficiadas pelo Plano de Manejo.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...