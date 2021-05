Pará recebe a 15ª remessa de vacinas contra a Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O Pará segue o Plano Nacional de Imunização, o PNI, do Ministério da Saúde, e essa nova remessa vai dar continuidade à campanha estadual de vacinação contra a Covid-19. Nosso objetivo neste momento, é garantir que toda a logística de entrega seja feita de forma segura e rápida”, disse o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

O Governo do Pará recebeu no final da manhã desta sexta-feira (30) a 15ª remessa de vacinas contra a Covid-19, em Belém. Desta vez, foram enviadas pelo Ministério da Saúde 148.750 doses, sendo 145.750 da Oxford/AstraZeneca e 3 mil doses da CoronaVac/ Sinovac.

Lote com 148.750 doses enviadas pelo Ministério da Saúde chegou a Belém no final da manhã desta sexta, 30.

You May Also Like