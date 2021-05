Adolescente furta objetos de casa e tenta contra a vida da mãe em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Militar, o menor, identificado pelas inicias G. O. S, de 14 anos, furtou diversos pertences da própria residência e ainda tentou contra a vida da mãe, Genilda Oliveira de Sousa, com uma faca pequena (de serrinha). Além disso ameaçou tocar fogo na própria residência.

(Foto:Reprodução) – Um adolescente foi detido suspeito de cometer furtos e ameaçar a própria mãe, na tarde desta quinta-feira (29), no bairro Santo Antônio, no município de Itaituba (PA).

