Trio armado tenta roubar monomotor, em Itaituba mas avião cai durante decolagem

Aeronave cai após assaltantes tentarem decolagem no Pará. — Foto: Junior Ribeiro / Arquivo Pessoal

Assaltantes ainda são procurados pela Polícia Civil, que investiga o caso ocorrido na zona rural de Itaituba.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (18), que está investigado o caso de um avião monomotor caído em Itaituba, no sudoeste do Pará, após tentativa de roubo. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Um trio armado rendeu o vigilante em aeródromo particular localizado na zona rural da cidade, mas os criminosos acabaram perdendo o controle da aeronave, de prefixo PT-KHR, durante a decolagem.

Em seguida, o grupo fugiu por área de mata e, até então, ainda não foi encontrado. A aeronave, que pertencia a um empresário, ficou danificada e com o trem de pouso virado para cima.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi no domingo (17). Não há notícias de feridos.

A corporação informou ainda que diligências estão sendo realizadas para levantar informações sobre o caso e localizar os envolvidos

