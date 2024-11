Operação cumpre 37 mandados de prisão contra quadrilha por golpe da falsa central telefônica

Suspeitos se passavam por funcionários de bancos para obter dados pessoais e senhas. Ao todo, foram bloqueadas 438 contas bancárias que estariam sendo usadas no esquema.

Policiais civis de cinco estados cumprem nesta quinta-feira (21) mandados contra suspeitos de integrar uma quadrilha que aplica o chamado “golpe da falsa central telefônica”.

De acordo com a investigação, os suspeitos telefonavam para as vítimas e se passavam por funcionários de instituições financeiras para obter informações bancárias e senhas. A partir daí, conseguiam fazer transferências das contas dessas pessoas.

Estão sendo cumpridos 37 mandados de prisão temporária e outros 55 de busca e apreesão nos estados de São Paulo, Piauí, Pernambuco, Pará e Ceará. Foram bloqueadas 438 contas bancárias que, segundo as investigações, estavam envolvidas no esquema.

Os alvos são suspeitos de cometer crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 21 anos de prisão.

A operação está sendo coordenada pela Polícia Civil de Goiás e conta com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) e da Diretoria de Operações Integradas (Diop), ligados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

