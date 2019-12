Tripulação fica à deriva e ‘desaparece’ após problemas em navio a caminho de Macapá

FAMILIARES ANGUSTIADOS

Tripulação embarcou no Ana Beatriz III na tarde de sábado (30) a caminho de Macapá (Foto:| Reprodução/Facebook)

Por volta das três da tarde do último sábado (30), Claudiana Fonseca embarcou, em Belém, no Ana Beatriz III a caminho de Macapá (AP) para reencontrar a filha. Com as malas prontas, o que deveria ser uma viagem para matar a saudade da família se transformou rapidamente em um pesadelo sem previsão de acabar.

Ao DOL, a irmã de Claudiana, Dulcirene Fonseca, contou por telefone o que aconteceu naquela tarde. “Ela saiu daqui de casa no sábado, mas o navio ficou no prego, perto de uma ilha a duas horas de distância de Breves [no Marajó]. Eles passaram um dia e meio na ilha, racionando comida e água”, conta a irmã que move céus e terras para conseguir respostas da empresa responsável.

Ainda segundo o que Claudiana repassou aos familiares, várias pessoas do navio passaram mal, entre elas crianças e idosos. “Eram duas da manhã quando ela disse que uma embarcação de resgate foi até a ilha levar as pessoas para Santana. Ela conseguiu falar com a filha dela (que mora em Macapá) pela manhã”, conta Dulce. “Ela [a filha de Claudiana] até colocou crédito no celular da mãe dela para não perder contato, mas depois da manhã de hoje não tivemos mais notícias”.

A família afirma que mobilizou policiais, o Corpo de Bombeiros e até a Capitania dos Portos, mas que não conseguiu retorno e já não sabe mais a quem recorrer. “Não tivemos mais notícias dela e com muita dificuldade conseguimos alguma informação da empresa que, de manhã, afirmou que a previsão de chegada era às 16h e depois aumentaram para às 23h”.

Sobre o caso, o DOL procurou a Capitania dos Portos, que informou não ter conhecimento de nenhuma denúncia referente ao final de semana e ao dia de hoje. Procuramos também a Capitania dos Portos de Macapá, através do número divulgado publicamente, mas a ligação não completou.

Autor: DOL/segunda-feira, 02/12/2019, 22:08 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...