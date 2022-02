Trio é preso por associação criminosa, estelionato e falsificação de documento público, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com o trio, a polícia encontrou cédulas de identidade, fotos, um computador e uma impressora. Também se constatou que a associação produzia diversos cartões online com dados cadastrais de diversas vítimas. A polícia estima que os criminosos causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil às vítimas e instituições financeiras.

Os policiais civis apuraram que os presos produziam identidades falsas, na Grande Belém. O escritório criminoso era localizado na passagem São Miguel, no bairro do Jurunas, em Belém.

You May Also Like