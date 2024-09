TriStar Gold garante licença prévia para projeto de ouro em Castelo dos Sonhos | PA

TriStar Gold garante licença prévia para projeto no Brasil – (foto:Reprodução)

A TriStar Gold, sediada no Arizona, obteve a licença prévia (LP) para seu projeto de ouro Castelo dos Sonhos, no estado do Pará.

A licença foi emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e representa a primeira de três etapas do processo de licenciamento ambiental para projetos de mineração no Brasil.

Detalhando os impactos e benefícios ambientais, sociais e econômicos do projeto, a LP é a etapa mais importante, pois envolve contribuições e aprovações de diversas agências, bem como de stakeholders e comunidades locais.

“Após a aprovação previamente anunciada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente do Pará (COEMA), agora recebemos a LP, um verdadeiro marco para a TriStar, que reduz os riscos e nos diferencia de muitos outros desenvolvedores de minas”, disse Nick Appleyard, presidente e CEO da TriStar, em um comunicado.

“Agora estamos prontos para seguir em frente, tendo as licenças necessárias em mãos para avançar para o estudo de viabilidade, incluindo a licença operacional para perfuração e a autorização para supressão de vegetação, entre outras”, acrescentou Appleyard.

Os próximos passos do projeto envolvem “mais estudos de redução de risco, incluindo viabilidade e engenharia avançada, levando a uma decisão final sobre o desenvolvimento da construção”, completou a empresa.

De acordo com um estudo de pré-viabilidade de 2021, Castelo de Sonhos produziria 121.000 oz/ano de ouro ao longo de 11 anos, com investimento de capital de US$ 261 milhões.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/09/2024/07:49:27

