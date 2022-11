Pará tem mais de 400 vagas em concursos e processos seletivos

Inscrições devem ser feitas pelo site da Fadesp (Foto:© Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Oportunidades se concentram em prefeituras do interior do Estado

No sudeste paraense, duas prefeituras realizam concursos públicos, que, juntos, ofertam mais de 400 vagas entre imediatas e para formação de cadastro reserva de participantes.

Com inscrições que se encerram já nesta quarta-feira (9), o município de Parauapebas disponibiliza 347 vagas para cargos de nível médio/técnico e superior.

Cargos

As oportunidades são para as zonas urbanas e rurais, para o magistério, nos postos de professor área I; creche; e educação infantil. Há também oferta de vagas para as funções de agente de trânsito e transporte; agente de combate às endemias; eletricista; fiscal de urbanismo; instrutor de informática; técnico de laboratório; técnico de radiologia; técnico em edificações; técnico em segurança no trabalho; e agente comunitário de saúde.

Para o magistério, a jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 5.802,48, enquanto que para as funções de médio o vencimento varia entre R$ 2.381 a R$3.663,10.

A prova está marcada para ser aplicada no dia 11 de dezembro deste ano, em dois turnos, de acordo com os cargos. O resultado do exame será divulgado a partir do dia 5 de janeiro. O concurso também será composto por provas de títulos, para as vagas de professor, e teste de aptidão física, para o cargo de agente de trânsito.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 90, para o nível superior, e R$ 70, nível médio.

Provas

As provas para os cargos que exigem graduação serão composta por questões sobre português; legislação pedagógica; legislação municipal; noções de educação ambiental; atualidades; conhecimento específico. Já para o nível médio, as questões serão sobre português; matemática/raciocínio lógico; legislação municipal; noções de informática; conhecimento específico.

Rondon do Pará

No município de Rondon do Pará, são ofertadas 123 vagas, sendo 93 imediatas, destinadas a todos os níveis de escolaridade, ou seja, poderão concorrer desde candidatos alfabetizados até com graduação.

As inscrições seguem abertas até o dia 15 de novembro deste ano, também pelo site da Fadesp, com taxas que custam R$ 60, para as vagas de nível alfabetizado e fundamental, e R$ 90, para o superior.

Cargos

As chances são para os cargos de professor nível II; professor de matemática; educação física; língua estrangeira inglês; língua portuguesa; servente; motorista – categoria D. Após aprovados, a remuneração mensal dos servidores varia de R$ 1.212 a R$ 2.884,21, com jornadas de 20 a 40 horas semanais de trabalho.

Provas

Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, marcada para o dia 18 de dezembro deste ano, com duração máxima de 4 horas. Serão cobradas questões sobre português, matemática/raciocínio lógico; legislação pedagógica; legislação municipal; e conhecimento específico. Haverá prova de títulos aos participantes que concorrerão aos cargos de nível superior. (Com informações do Emilly Melo).

Jornal Folha do Progresso em 07/11/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...