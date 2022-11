Micro-ônibus cai no rio Amazonas e deixa vários mortos, em Santarém (PA)

Tragédia – Micro-ônibus perdeu o freio em descida para balsa, na travessia de Santana do Tapará (Foto: Reprodução)

Corpos de cinco pessoas já foram resgatados. Uma continua desaparecida

Um micro-ônibus, com passageiros a bordo, caiu no rio ao tentar descer a serra em direção à balsa que faz a travessia em Santana do Tapará na manhã desta segunda-feira (7) em Santarém, oeste do Pará. Pelo menos 5 pessoas morreram afogadas, presas dentro do veículo.

O veículo dentro do rio e as vítimas resgatadas em cima da balsa.

Conforme a reportagem apurou, o micro-ônibus de transporte de passageiros teria perdido o freio ao iniciar o trajeto de descida em direção à balsa que faz a travessia do rio Amazonas, entre as cidades de Santarém e Monte Alegre, no oeste do estado, e acabou caindo no rio Amazonas.

Micro ônibus cai no rio Amazonas e deixa vários mortos,em Santarémhttps://t.co/InzGXgMUjU pic.twitter.com/0PMIU0fkI3 — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) November 7, 2022

A reportagem também apurou que 9 pessoas estavam no micro-ônibus no momento em que o veículo iniciou a descida rumo à balsa. Antes que ele afundasse no rio, ainda em movimento e desgovernado, 3 pessoas se atiraram para fora do ônibus – conseguindo se salvar.

Assista ao vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/11/2022/11:20:18 com informações portal Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...