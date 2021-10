Motorista alcoolizado tenta furar blitz e atropela dois policiais militares em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os PMs foram conduzidos pelo Samu 192 e Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal de Santarém (HMS). Depois do atropelamento, Kairo parou o veículo e foi solicitado que fizesse o teste do etilômetro (bafômetro), o resultado deu 0.38 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Esse índice configura crime de trânsito por dirigir sob efeito de álcool e/ outras drogas. Ele foi levado para a 16ª Seccional de Polícia e deve responder pelos crimes dos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante da atitude suspeita e perigosa, os PMs sinalizaram com as mãos para o motorista parar o carro e encostar, mas o condutor não obedeceu a ordem, e tentou furar a blitz. Nesse momento, Kairo atropelou os dois policiais militares, identificados como cabo Raniele, que teve várias escoriações pelo corpo e fratura exposta na mão direita; e o cabo Ramos, que teve escoriações leves pelo corpo.

Um motorista foi preso após atropelar dois policiais militares, que faziam uma blitz, na manhã deste domingo (24), na rodovia Dr. Everaldo Martins, em Santarém, no oeste do Pará.

