-Voltamos a comandar o município de Novo Progresso disse, ex-prefeito Neri Prazeres.

Tudo começou lá em 2015, nós fizemos um projeto, tivermos que compor com o ex-prefeito Macarrão, Gelson precisava ser vice-prefeito, para o povo conhecer a capacidade do Gelson, para hoje voltarmos a comandar o município de Novo Progresso.

(Foto:Reprodução Facebook) – Com resultados alcançados pelos candidatos Gelson Dill (MDB) e Marconi da Unika (Patriota) em Novo Progresso, no último dia 15 de novembro, deram ânimo novo ao grupo do ex-prefeito Neri Prazeres.

