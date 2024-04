Turbulência Médio Oriente leva ouro a obter quinto ganho semanal consecutivo

Ouro em barra (Foto:Reprodução) – Os preços do ouro subiram, esta sexta-feira e ficaram a caminho de um quinto ganho semanal consecutivo, com os investidores a correrem para o activo porto-seguro, já que a escalada das tensões entre o Irão e Israel alimentou receios de um conflito regional mais amplo.

O ouro à vista GOLD subia 0,3% para os 2.385,22 dólares por onça às 0902 TMG, após atingir um máximo na sessão de 2.417,59 dólares. Os preços atingiram um máximo de sempre de 2.431,29 dólares na semana passada.

Os futuros de ouro dos Estados Unidos GOLD ficaram estáveis nos 2.397,60 dólares.

Israel lançou um ataque em solo iraniano, segundo fontes, dias após o Irão ter feito um ataque a Israel em resposta a um suposto ataque israelita ao seu consulado na Síria. O Irão, no entanto, minimizou o incidente e disse que não planeava uma nova resposta.

“A situação geopolítica, com a retaliação do Irão e o último ataque no Estado iraniano, aumentou o risco de escalada do conflito e está a ajudar o ouro porto-seguro”, afirmou Peter Fertig, analista da Quantitative Commodity Research.

Entretanto, os decisores de política da Reserva Federal dos Estados Unidos uniram-se em torno da ideia de que não há urgência em reduzir as taxas, dado o lento progresso da inflação e a resistência da economia norte-americana.

O Commerzbank afirmou, numa nota, que espera que o ouro termine o ano nos 2.300 dólares, em comparação com os 2.200 dólares anteriores, embora permaneça céptico quanto ao potencial de uma subida adicional, já que a subida do ouro contraria a tendência das expectativas das taxas de juro dos Estados Unidos.

As taxas de juro mais elevadas reduzem o atractivo da detenção de metais preciosos que não dão juros.

O ouro, que registrou fortes ganhos este ano, vai subir ainda mais com as perspectivas robustas da procura chinesa e as incertezas macro-económicas, disse a casa de pesquisa estatal chinesa Antaike.

Fonte: tradingview.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2024/06:31:56

