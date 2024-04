Ansiosa para voltar a Belém, Ivete revela desejo de tomar sorvete de tapioca

(Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)- A cantora baiana vai realizar um show na capital paraense em junho deste ano.

Ivete Sangalo anunciou uma turnê de comemoração às três décadas de história, e Belém, do Pará, é uma das cidades que está no roteiro para receber o show, que ocorrerá dia 29 de junho deste ano. Faltando poucos meses para a apresentação, a cantora baiana parece estar ansiosa para encontrar os fãs paraenses. Isso porque, Veveta usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (19), para “convocar” quem é da cidade e está na expectativa também. “Belém!!! Tem alguém de Belém aí”, perguntou a artista.

BELÉM!!! Tem alguém de BELÉM Aaaaiiiii — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) April 19, 2024

O tweet de Ivete reuniu vários comentários dos internautas que estão na ansiedade para curtir o show da artista. “Vai ser tudo, como sempre, rainha”, respondeu Marcus, ex-BBB 24.

Outra seguidora respondeu à publicação de Ivete chamando-a para provar uma iguaria do Estado: o sorvete de tapioca. “[Ele] está te esperando já. Venha!”, convocou a fã.

A cantora para ter aprovado a sugestão e respondeu ao comentário dizendo que encomendou o sorvete de tapioca para toda a banda. Confira:

Meu amor, já encomendei pra a banda toda!!!!!😋😋😋😋😋😋 https://t.co/A50PgSJfek — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) April 19, 2024

