Uber se posiciona sobre fim da empresa no Brasil; entenda!

Uber está no centro de polêmica sobre permanência no Brasil (Foto:| Divulgação).

Gigante do ramo do transporte por aplicativo esclareceu pontos sobre a permanência da operação no país em meio a debate sobre previdência para motoristas; entenda.

Nos últimos anos, os brasileiros experimentaram pela primeira vez um novo modelo de transporte que viria a se popularizar rapidamente.

No último balanço divulgado pela Uber, maior empresa do ramo de transporte por aplicativo, mais de 30 milhões de brasileiros faziam uso da plataforma em 2022.

Mesmo com esta crescente no número de usuários, a companhia se viu em meio a uma polêmica discussão sobre a permanência da operação da multinacional no Brasil. Algumas previsões mais pessimistas anunciaram que a Uber encerraria as atividades no país.

No entanto, a empresa se posicionou e garantiu que não deixará no território brasileiro. Além disso, a Uber também defendeu a criação de uma previdência social voltada aos motoristas do transporte por aplicativo.

A Uber ressaltou que, desde 2021, tem defendido a regulamentação que inclua os trabalhadores via aplicativo na Previdência Social. O modelo prevê que as plataformas de transporte por app facilitem a inscrição e façam o pagamento de uma parte das contribuições, em modelo proporcional aos ganhos de cada parceiro.

No comunicado, a Uber afirma que sua operação no país atinge 30 milhões de pessoas que buscam viagens. A empresa também aponta que possui mais de 1 milhão de motoristas parceiros cadastrados.

Demonstrando números, a companhia diz que, desde que iniciou as operações no Brasil em 2015, já repassou cerca de R$ 76 bilhões aos motoristas, além de ter gerado quase R$ 5 bilhões em pagamento de impostos e tributos. (DOL, com informações do NE10).

