Jovem espancada e morta pelo marido trancou filha e irmã no quarto para não verem agressões, diz mãe

Anna Caroline, de Sorocaba (SP), foi agredida pelo marido durante uma discussão no dia 7 deste mês, na capital paulista.

A jovem chegou a ser socorrida e permaneceu intubada até quarta-feira (9), mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe da jovem de Sorocaba (SP) que morreu após ser espancada pelo marido, na capital paulista, contou ao g1 que a vítima tentou se defender das agressões e trancou a filha e a irmã no quarto para que elas não presenciassem o crime. (As Informações são de Max Ribeiro).

Anna Caroline Valença Oliveira, de 26 anos, foi agredida pelo marido no dia 7 deste mês, na Vila Santista, em São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida e permaneceu intubada até quarta-feira (9), mas não resistiu. O corpo da jovem foi enterrado na sexta-feira (11), no interior de SP.

Ao g1, a mãe da vítima, Priscila Valença Reis, de 41 anos, contou que a filha nasceu em Sorocaba, mas foi morar em São Paulo aos 14 anos, quando começou a se relacionar com o suspeito.

“Minha filha vivia um relacionamento abusivo há 12 anos. Ele é muito articuloso e ela nunca teve outro homem. Menina do interior, cheia de sonhos. Ele pegava os cartões dela, prendia ela dentro de casa. Se você visse o estado que minha filha estava no caixão, ficou irreconhecível”, lembra Priscila.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito deu socos na jovem, o que fez com que ela caísse no chão da cozinha. Depois, ele deu chutes na barriga de Anna até que o intestino dela fosse perfurado e ela sofresse uma hemorragia interna. A irmã da vítima, de 12 anos, acionou o Samu.

“Ela perdeu muito sangue, morreu de infecção generalizada. A Carol prendeu as duas dentro do quarto [filha e irmã] para elas não verem. Ela tentou se defender, mas ele bateu tanto nela que ela só conseguiu gritar para a irmã dela chamar o resgate. Ele deixou minha filha jogada no chão como se fosse nada.”

De acordo com Priscila, Anna Caroline tinha medida protetiva contra o marido em 2019, mas voltou a se relacionar com ele. No dia do crime, em 7 de março deste ano, ela havia descoberto uma traição e queria ir embora da casa.

“Ela ia recomeçar uma vida, mas não deu tempo. Queria embora e ele não deixava porque mais uma vez ele traiu ela. Minha filha mais nova disse que ele chegou do nada e começo a bater nela. Ninguém acreditava nela quando ela chamava a polícia.”

O marido da vítima fugiu após o crime e não foi encontrado. O caso segue em investigação pelo 4° Distrito Policial de São Paulo.

‘Matou uma família toda’

Anna Caroline era apaixonada pela música e cantava em uma choperia de São Paulo. Priscila conta que a jovem gostava de postar vídeos cantando e também realizava composições.

“O sonho dela era cantar, era compositora. A definição para a minha filha era vida. Ela amava viver, conseguia sorrir mesmo estando ao um lado de um monstro. Me ligava todo dia, uma menina maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Ainda não acredito que ela se foi, minha bonequinha.”

A jovem tinha Síndrome de Crohn e fazia tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo, o que, segundo Priscila, pode ter agravado mais o estado de saúde dela após os chutes que levou na região da barriga.

“Ele tinha consciência que ela tinha o intestino mais sensível e sabia que ela quase perdeu um rim. Agora ,ela está embaixo da terra, sozinha. Ele matou uma família toda, não matou só ela.”

A filha de Anna está aos cuidados da família, que agora busca ajuda para trazer os móveis da jovem de volta para Sorocaba.

