Ucrânia afirma ter encontrado sala de tortura criada pela Rússia em delegacia; veja

De acordo com as autoridades ucranianas, também foram encontradas listas com nomes de detidos e vários instrumentos de tortura, incluindo cabos elétricos

Nos últimos dias, a Ucrânia tem reconquistado territórios que estavam sob o domínio dos russos e anunciado descobertas feitas nas áreas em que tem retomado o controle.

Em um departamento de polícia de Izyum, que havia sido transformado em quartel-general do Exército da Rússia, por exemplo, as autoridades ucranianas afirmam ter encontrado uma sala de tortura, com listas com nomes de detidos e vários instrumentos, incluindo cabos elétricos.

O anúncio da descoberta foi feito nesta segunda-feira (19), pelo chefe do departamento de investigação da polícia regional, Sergey Bolvinov, por meio do Facebook.

“Investigadores já encontraram revistas com uma lista de detidos transportados por racistas e ferramentas de tortura, como cabos elétricos. Também estão examinando todas as câmaras onde as pessoas foram mantidas. Amostras de DNA e impressões digitais estão sendo coletadas e uma base de provas sendo recolhida para o tribunal”, declarou Bolvinov.

Ele informou ainda que os presos foram mantidos em celas escuras por várias semanas ou meses.

De acordo com o portal Ukrainska Pravda, as instalações continuam sendo inspecionadas pelos investigadores.

No dia 14 de setembro, o governo da Ucrânia também informou que encontrou uma ‘câmara de tortura’ na cidade de Balakliya. Segundo o Ministério da Defesa, no local, havia uma oração do Pai Nosso escrita em ucraniano em uma das paredes.

“Uma câmara de tortura na Balakliya libertada. O Pai Nosso foi esculpido na parede por prisioneiros ucranianos. A Rússia deve ser responsabilizada por esse genocídio flagrante”, escreveu nas redes sociais. (As informações são do portal IG.).

