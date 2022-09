Motoqueiro colide contra viatura da PM e tem cabeça esmagada por caminhão, em Marabá

De acordo com policiais militares que estavam dentro a viatura no momento do acidente, Willian trafegava em alta velocidade (Foto:Reprodução / Correio de Carajás).

A vítima morreu na hora

O motoqueiro Willian Gonçalves Barbosa, conhecido como “Ceará”, morreu depois de ter a cabeça e parte do tronco esmagados por um caminhão na manhã desta segunda-feira (19), na rodovia BR-222, próximo à ponte do núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo informações do portal Correio de Carajás, o acidente aconteceu depois que a vítima colidiu contra uma viatura da

Polícia Militar.

De acordo com os policiais militares que estavam dentro a viatura no momento do acidente, Willian trafegava em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo. A vítima atingiu a traseira da Hilux da PM e foi jogado para debaixo de um caminhão que vinha no sentido contrário.

Willian teve a cabeça e parte do tronco esmagados devido ao impacto. O acidente resultou em um grande engarrafamento nos dois sentidos da via. O Departamento de Estado de Trânsito (Detran) esteve no local para coordenar o trânsito e auxiliar os condutores.

O motorista do caminhão foi identificado como Raimundo Nonato de Souza. Ele se apresentou na Delegacia da Polícia de São Félix para os procedimentos cabíveis. (Com informações do O Liberal).

