Traficantes fogem e abandonam lancha com droga, munições e armas de grosso calibre, no Pará

(Foto:Reprodução) – Na tarde de segunda-feira (19), a militares do 18° BPM através do 3°Pelotão, realizou a apreensão de drogas, armas de grosso calibre, munições e uma lancha durante operação na comunidade de Paraná do Brito, área de várzea no município de Prainha.

De acordo com a PM, a suspeita é de tráfico de drogas com escolta de homens fortemente armados, utilizando os rios da região, acontece com o intuito de dificultar as ações repressivas da polícia.

Militares seguiram em diligências para a referida comunidade onde localizaram uma embarcação ancorada. No local foi encontrada certa quantia de munições e sinais de abandono recente, a guarnição iniciou incursões na ilha e ao constatar uma casa, observou a fuga de vários indivíduos pela vegetação.

Durante a ação policial foram apreendidos:

15 KG de entorpecente aparente cocaína;

02 Armas de fogo CAL.12 semi-automáticas;

06 carregadores de armamento de grosso calibre;

72 munições calibre 12;

67 munições de fuzil;

01 lancha de grande porte;

04 motores de polpa sendo 3 de 250 HP’s e 1 de 200 HP’s;

2000 litros de gasolina.

Os materiais apreendidos foram apresentados na UIPP, à autoridade policial para os procedimentos cabíveis e a Polícia Militar permanece em diligências para localizar os suspeitos. (Com informações da PM).

