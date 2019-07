UEPA convoca calouros em duas novas repescagens

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A convocação, com base nas normas dos editais nº 062/2018 do Processo Seletivo 2019 (Prosel) e nº 030/2019 do Prosel 2019-2, obedece à ordem de classificação para chamadas subsequentes dos referidos concursos.

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) acaba de divulgar uma nova convocação de calouros em duas listas repescagem para Belém, Marabá, Castanhal, Igarapé-Açu e Redenção. Confira:

