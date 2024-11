Ufopa 15 anos: Programação ressalta saberes e desenvolvimento na Amazônia

(Foto: Reprodução) – Em 2024, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) completa 15 anos de criação.

A instituição foi criada em 5 de novembro de 2009, por meio da Lei nº 12.085/2009, assinada pelo então presidente da República em exercício, José Alencar. A Ufopa consolidou o perfil da cidade de Santarém como cidade universitária. Para comemorar essa década e meia de funcionamento, a Gestão Superior da universidade preparou uma programação de aniversário que ressalta a força dos saberes amazônicos, conhecimento, inovação e desenvolvimento na Amazônia a partir das realizações ocorridas nesse período.

A extensa programação iniciou-se em setembro e inclui inaugurações, entrega de obras de infraestrutura, criação de novos cursos de graduação e pós-graduação, entre outras conquistas que impactaram e ainda vão impactar a educação superior na região Oeste do Pará nos próximos anos.

Para marcar o período de 15 anos, o setor de Marketing Institucional preparou uma identidade visual que partiu da premissa de que a Ufopa foi criada para “’mudar os rumos da história e transformar a realidade e o futuro do Oeste do Pará através do ensino, da pesquisa e da extensão”. “O selo de aniversário representa, através das águas e elementos da flora da região, a conexão da Ufopa com a biodiversidade amazônica e o compromisso da instituição com o desenvolvimento da sociedade do Oeste do Pará”, explicou o programador visual Jocelyn Alencar, da equipe de Comunicação da Ufopa.

O logotipo dos 15 anos reflete o papel da Ufopa como uma instituição que “impulsiona a produção e socialização de conhecimentos, traz oportunidades, reúne a diversidade e deixa um legado valioso e inestimável por onde passa”, afirmam os idealizadores da campanha. “A campanha de 15 anos busca destacar não só a força de uma universidade, mas do seu povo e do seu lugar, a Amazônia. O sentido da universidade está na educação, no conhecimento, nos saberes, e o diferencial da Ufopa é impulsionar esses saberes que existem aqui com o povo amazônida”, afirmou a publicitária Manuele Rodrigues, uma das idealizadoras da campanha.

“Podemos afirmar que a Ufopa é o reflexo da força do povo da Amazônia. A combinação dos seus saberes, da sua cultura, identidade e ancestralidade com a ciência, a tecnologia e a inovação, que resultam em desenvolvimento e preservação da biodiversidade na Amazônia”, afirmam os idealizadores da campanha, que traz o slogan “Ufopa 15 anos – A força dos saberes da Amazônia”.

Para comemorar os 15 anos, a Gestão Superior iniciou, já no mês de setembro, uma série de entregas, e entre elas se podem citar: as obras de infraestrutura para facilitar a acessibilidade na unidade Tapajós; a construção do BMT III, em andamento; a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação, como o de Medicina, o de Turismo e o de Comunicação Social; a ampliação da oferta de cursos nos campi regionais e a criação do campus da Ufopa na cidade de Rurópolis, a 230 km de Santarém; além da implantação de uma cultura do planejamento, entre outras ações.

Para a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, os 15 anos da instituição refletem a importância dessa universidade para a educação superior na região Oeste do Pará. “Celebrar os 15 anos da Universidade Federal do Oeste do Pará é mais do que marcar uma data, é reconhecer o trabalho de todos os que, ao longo desses anos, contribuíram para transformar a Ufopa em um polo de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. Como uma universidade multicampi, nossa presença em diversas regiões do Oeste do Pará é fundamental para ampliar o acesso à educação superior, levando oportunidades a diferentes comunidades e contribuindo diretamente para o desenvolvimento local. Nosso compromisso com a educação pública, inclusiva e de qualidade segue cada vez mais forte, impactando a vida de milhares de estudantes e fortalecendo a região. Este aniversário é uma oportunidade de renovar nosso compromisso com a sociedade e projetar os próximos anos com ainda mais inovação e responsabilidade social”, afirmou Xavier.

Sobre a programação: Ufopa 15 anos – Entre os eventos que devem marcar as comemorações dos 15 anos da Ufopa, completados em 2024, está o tradicional corte do bolo, que ocorrerá simultaneamente na sede e nos seis campi regionais, no dia 11 de novembro, por considerar o período de recesso acadêmico, já que o dia do aniversário é 5 de novembro.

Atividades esportivas também estão previstas na programação, como a tradicional Corrida da Ufopa, a ocorrer no mês de dezembro, os Jogos Internos da Ufopa (JIUfopa) e a inauguração de uma academia ao ar livre no Complexo Esportivo da Unidade Tapajós, em Santarém.

A Ufopa é uma universidade pública e gratuita, construída com base no tripé ensino, pesquisa e extensão. Para mostrar ao público o que está sendo feito na área da extensão, por exemplo, será realizado no dia 14 de novembro o Procce Day, um dia inteiro com atividades de extensão. “Na ocasião, vamos apresentar o resultado do edital Piape, o Georreferenciamento da Extensão do Oeste do Pará, e também premiaremos os alunos que participaram do Concurso de Redação. Vamos também inaugurar o Ateliê de Artes”, afirmou a pró-reitora da Comunidade, Cultura e Extensão (Procce), Ediene Pena. Show cultural, CTIC Day, ciclo de cuidados da mulher e outras atividades também estão previstas na programação de aniversário.

Histórico e localização – A Ufopa foi criada pela Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009. É a primeira instituição federal de ensino superior com sede num dos pontos mais estratégicos da Amazônia, no município de Santarém, a terceira maior cidade do estado do Pará, mundialmente conhecida por suas belezas naturais, com destaque para o encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas. A criação da Ufopa faz parte do programa de expansão das universidades federais e é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), no qual se prevê a ampliação do ensino superior na região amazônica.

A Ufopa surgiu da incorporação do Campus de Santarém da UFPA e da Unidade Descentralizada Tapajós da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), as quais mantinham atividades na região Oeste paraense. A Ufopa assimilou também outras unidades da UFPA e da Ufra para a formação dos campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Em Santarém, a Ufopa mantém suas atividades, atualmente, em duas unidades: Unidade Rondon, localizada no bairro Caranazal; e Unidade Tapajós, no bairro Salé.

